У Києві пройшла акція проти домашнього насильства (фото)

У Києві відбулася акція, присвячена протидії домашньому насильству та ратифікації Україною Стамбульської конвенції.

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Як передає кореспондент УНІАН, в акції біля будівлі комітетів Верховної Ради взяли участь близько 20 осіб з різних громадських організацій.

Учасники акції тримали в руках плакати «Не хочу прикрас, а хочу конвенцію», «Не хочу смартфон – хочу конвенцію, «Захист дітей - найвища цінність», «Не хочу подарунків, а хочу конвенцію», «Шубу звірам – мені конвенцію».

Нагадаємо, Стамбульська конвенція зобов'язує уряди вжити заходів для протидії і боротьби з домашнім насильством.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2016 року Верховна Рада не ратифікувала і відправила на доопрацювання в Комітет у закордонних справах проект закону «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби із цими явищами» (Стамбульська конвенція), зареєстрований під номером 0119.

12 листопада президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби із цими явищами» (Стамбульська конвенція).

Довідка УНІАН. Стамбульська конвенція, прийнята 11 травня 2011 року країнами-членами Ради Європи, стала першим юридично зобов'язуючим документом в Європі, де застосовується комплексний підхід до боротьби з насильством щодо жінок. Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року.