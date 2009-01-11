Усунуто штучну перешкоду для транзиту газу до Європи

За домовленостями Президента України Віктора Ющенка з керівництвом Чеської Республіки, яка головує в ЄС, керівництвом Європейської Комісії та Російської Федерації, з метою розблокування процесу транспортування російського природного газу через територію України створюється спільна експертна група для моніторингу транзиту російського газу до європейських споживачів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент України доручив уряду в рамках його повноважень провести переговори зі Сторонами і забезпечити реалізацію згаданих домовленостей. Уряд України на виконання цього доручення Глави держави провів переговори, в результаті яких підписано тристоронній документ – спільне технічне завдання.

Документ про моніторинг транзиту російського газу підписано представниками Європейської Комісії, Уряду України та Уряду Російської Федерації, які домовилися невідкладно створити спільний механізм для експертного спостереження транзиту російського газу через територію України.

Зафіксовані в документі положення передбачають, що Європейська Комісія, Уряд України та Уряд Російської Федерації спільно формують експертну групу, до складу якої з кожної сторони входять до 25 експертів. Ця спільна група має здійснювати моніторинг на паритетних умовах як на території України, так і на території Російської Федерації.

Фактично ця моніторингова група мала б забезпечити спостереження за проходженням російського газу з території РФ по усьому коридору: Україна – країни Центральної і Західної Європи та Балканського регіону.

Передбачається здійснювати моніторинг на території України на газовимірювальних станціях: Орловка – Теково – Ужгород – Берегово – Дроздовичі. Також, як на цьому і наполягав Глава Української держави, моніторинг має здійснюватися на газовимірювальних станціях, що розташовані на території РФ, а саме: Сохланівка – Суджа – Писарівка – Валуйки – Платово.

Інформація про результати моніторингу транзиту має передаватися у режимі реального часу і простору до компетентних установ у Києві, Брюсселі та Москві. Сторони забезпечуватимуть видатки діяльності своїх спостерігачів.

Українська сторона на додаток до зазначеного документа надала односторонню заяву, в якій висловлено конкретні трактування змісту й формату його реалізації.

Як підкреслив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, таким чином, завдяки послідовним діям Президента України, уряду України, а також НАК «Нафтогаз України», сьогодні усунута штучна перешкода, яка начебто стримувала процес транспортування російського газу до Європи, і тепер вся відповідальність за поставки газу до Європи покладається на російську сторону.

На думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, фактично створення цієї моніторингової групи означає початок практичної реалізації одного з проектів, ініційованого у 2007–2008 роках Президентом України Віктором Ющенком у рамках Краківської ініціативи, започаткованої Главами держав України, Польщі, Азербайджану, Грузії та Литви (Проект пропонувався як створення спільного Координаційно-логістичного центру моніторингу та обліку енергоресурсів Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енерготранзитного простору зі Сходу на Захід).