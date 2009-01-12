Тимошенко розповіла про два різні газові документи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна ще в ніч на 11 січня підписала протокол про моніторинг транзиту газу, під яким раніше поставили підписи представники Росії та Єврокомісії.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, за її словами, тоді ж було підписано й декларацію уряду України.

Про це прем`єр-міністр заявила сьогодні на брифінгу в Євпаторії.

«Є два різні документи. Протокол – тристоронній, який підписано Єврокомісією, Україною та Росією. І є декларація, яку оголосив уряд України. Її підписано в односторонньому порядку… і це документ України. Ці два документи з самого початку були юридично не пов`язані, і саме тому ми ще раз підтверджуємо, що Україна підписала протокол того ж змісту, який було спочатку підписано, і нічого там не змінювалося», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання, що ж було підписано сьогодні, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Нічого, там просто дооформлювалися документи».

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 10 на 11 січня Україна підписала протокол про допуск експертів до національної газотранспортної системи.

11 січня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія не визнає підписаний Україною протокол про транзит російського газу.

Того ж дня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН сказав своєму чеському колезі Міреку ТОПОЛАНЕКУ, що Росія не сприймає українську декларацію до протоколу. Під час телефонної розмови він наголосив, що український додаток до протоколу з російською стороною не обговорювали, він перекручує саму суть документа про міжнародний контроль транзиту російського газу через територію України, а також обтяжує наявну проблему питаннями, які не мають до неї ніякого стосунку. Тому В.ПУТІН запропонував направити уряду Росії протокол, підписаний представниками України без доповнень і застережень.

Сьогодні, 12 січня, в управлінні інформації ВАТ «Газпром» повідомили, що українська сторона підписала «Правила моніторингу транзиту природного газу через Україну» без жодних застережень. «Делегація ВАТ «Газпром» провела сьогодні вранці переговори в Києві. За підсумками переговорів українська сторона підписала «Правила моніторингу транзиту природного газу через Україну» без жодних застережень», - сказано в повідомленні.

Своєю чергою начальник Управління зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ зазначив, що йому ще не вдалося отримати підтвердження цієї інформації ані в прес-службі прем`єр-міністра України, ані в прес-службі Президента України.