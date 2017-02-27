"Нас змусили!": на Харківщині комунальники укладали асфальт просто в калюжу (відео)

"Ремонт дороги державного значення Харків - Сімферополь. Відрізок в місті Мерефа", - написав на своїй сторінці у Facebook користувач Ігор Ливерець, опублікувавши відео ремонтних робіт.

На кадрах видно, як чоловіки у спецодязі старанно засипають асфальт на ділянку дороги, залиту водою. Помітивши, що їх знімають, один з робітників, імовірно начальник бригади, обурився: "Воно тобі треба? Нас змусили!" - сказав чоловік.

"У сиру погоду можна використовувати литий асфальтобетон, однак воду перед цим все одно потрібно видути спеціальними повітрядуйками. Ця техніка є на балансі дорожніх організацій", - зазначив "Обозревателю" екс-чиновник "Укравтодору".

Експерт також додав, що при укладанні в калюжу, волога не дасть схопитися асфальту з основою на ділянці, яку ремонтували, дуже швидко знову з'являться ями.

"Будь-які роботи, які здійснює підрядна організація, повинні виконуватися під наглядом замовника (є спеціальний технагляд). Якщо будуть виявлені випадки порушення процесу ремонту, роботи знімаються з виконання. Керівник підрядної організації повинен притягнути до відповідальності тих, хто допустив ремонтне свавілля, наприклад дорожній майстер або робітники" - зазначив експерт.