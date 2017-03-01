Муженко розповів про оновлення ЗСУ
11:17, 01 березня 2017Суспільство
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12 генералів та 270 офіцерів отримали підвищення по службі.
Муженко підвищив генералів та офіцерів / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.
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"За два останні місяці призначено на вищі посади: чотирьох генералів - на заступників командувачів виду, 2 генерали - на командувачів Оперативних командувань, 6 - на заступників командувачів ОК", - йдеться у його повідомленні.
Крім того, призначено 2-х нових командирів бригад і 2-х командирів полків.
"Призначено 20 командирів батальйонів і дивізіонів, 97 - командирів рот і 149 командирів взводів", - розповів Муженко.
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