Муженко розповів про оновлення ЗСУ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

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"За два останні місяці призначено на вищі посади: чотирьох генералів - на заступників командувачів виду, 2 генерали - на командувачів Оперативних командувань, 6 - на заступників командувачів ОК", - йдеться у його повідомленні.

Крім того, призначено 2-х нових командирів бригад і 2-х командирів полків.

"Призначено 20 командирів батальйонів і дивізіонів, 97 - командирів рот і 149 командирів взводів", - розповів Муженко.