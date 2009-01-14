Росія готова замістити газ у сховищах України

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що Росія готова замістити газ в газових сховищах України, якщо його буде направлено до Словаччини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністрами Словаччини, Болгарії і Молдови.

Зокрема, Д.МЕДВЕДЄВ нагадав про ідею, коли Україна поставляє Словаччині газ із своїх газових сховищ, а потім Росія відшкодовує його.

«Керівництво ВАТ «Газпром» доповіло мені, що такі технологічні можливості у нас є. Отож, якщо таку ініціативу приймуть українські партнери, то ми готові реалізувати її негайно», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня, голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив, що "Газпром" може здійснити розмінні операції щодо газу з Україною, щоб забезпечити постачання споживачам Словаччини і Молдови.

"Пропозиція, яка була зроблена з боку прем`єр-міністра Словаччини, цілком реалізовується. Йдеться про обмінні операції, коли "Газпром" поставить газ для внутрішнього споживання України, 20 мільйонів кубометрів, а Україна поставить їх з підземних сховищ газу (ПСГ) на західні кордони для споживачів Словаччини", - сказав голова "Газпрому".

Він відзначив, що така ж схема постачань може бути використана для забезпечення споживання Молдови, але неможлива для Болгарії, оскільки на цьому напрямку у України немає ПСГ.