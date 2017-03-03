Під час відрядження до зони АТО помер журналіст із Харкова

Лікарі діагностували у нього інфаркт, згодом озвучили інший діагноз — розшарування аорти, передає сайт телеканалу, на якому працював журналіст.

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Шлапак — заслужений журналіст України, волонтер та військовий кореспондент. До зони АТО Микола поїхав у відрядження. Загалом він здійснив кількадесят поїздок на Донбас після початку військового конфлікту.

Окрім того, ще у 2014-му році в Харкові Микола Шлапак був в числі перших волонтерів, які збирали гуманітарну допомогу та роздавали її вимушеним переселенцям.

У Харківській обласній державній телерадіокомпані, а згодом — на телеканалі ОТБ Микола Шлапак працював майже 17 років.