Під час відрядження до зони АТО помер журналіст із Харкова
08:48, 03 березня 2017Суспільство
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Харківський журналіст Микола Шлапак помер 2-го березня в лікарні Сєвєродонецька, де він був у відрядженні.
Шлапак помер під час відрядження до зони АТО / novosti.kh.ua
Лікарі діагностували у нього інфаркт, згодом озвучили інший діагноз — розшарування аорти, передає сайт телеканалу, на якому працював журналіст.
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Шлапак — заслужений журналіст України, волонтер та військовий кореспондент. До зони АТО Микола поїхав у відрядження. Загалом він здійснив кількадесят поїздок на Донбас після початку військового конфлікту.
Окрім того, ще у 2014-му році в Харкові Микола Шлапак був в числі перших волонтерів, які збирали гуманітарну допомогу та роздавали її вимушеним переселенцям.
У Харківській обласній державній телерадіокомпані, а згодом — на телеканалі ОТБ Микола Шлапак працював майже 17 років.
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