Черновецький зізнався, що формує 100-тисячну армію

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав «темою номер один» у своєму житті створення в столиці пансіонату для літніх людей «Найкращий будинок».

Про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Це тема номер 1 у моєму житті. Я знаю, що весь світ активно користується цією послугою», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, люди, які вийшли за межі певного віку, не тільки соціально незахищені, а й втративши друзів, залишаються наодинці і потребують спілкування.

«Я хочу, щоб ці люди зажили новим життям і прожили ще як мінімум скільки завгодно років добре. Адже, потрапляючи в такі умови, вони можуть спокійно обговорити будь-які проблеми. Вони там одружуються, виходять заміж, дружать, вони ненавидять, люблять. У них розпочинається нове життя», - пояснив мер.

З приміщенням, як стверджує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, для розміщення там «Найкращого будинку» немає проблем, і воно скоро буде визначене.

«Ми розпочинаємо цю програму великомасштабно», - підкреслив міський голова.

Крім того, він розповів, що до роботи з тими, хто потребує допомоги міських властей, скоро будуть залучені добровольці з тієї ж категорії літніх людей.

«Хай бабусі дзвонять 051 і я з них же – з бабусь - формую 100-тисячну армію безплатних абсолютно для бюджету Києва добрих людей. Їх серед бабусь дуже багато і вони розпочинають свою благородну місію – вони підуть у кожну квартиру, в кожен будинок, де пенсіонери потребують допомоги», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2008 р. 71 депутат Київради на засіданні сесії підтримали проект рішення про створення в столиці комунального підприємства “Найкращий будинок”, яке буде пансіонатом для проживання самотніх пенсіонерів. Рішення приймалося за участю київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Згідно з його поясненням, літні люди переселятимуться за бажанням у такі пансіонати, при цьому їхні квартири залишатимуться у власності пенсіонера. Разом з тим, міська влада матиме право здавати цю квартиру в оренду. Отже, якщо оренда коштуватиме 500 дол. на місяць, то, за словами мера «за 100 дол. бабуся (в пансіонаті – УНІАН) буде їсти ікру, ананаси і одержуватиме медичне обслуговування».

За даними мера, за перший рік місто від діяльності такого підприємства одержить понад 1 млрд. грн.

Разом з тим, Блок Кличка закликав Київраду відмінити рішення про створення пансіонату “Найкращий будинок”. У блоці зазначають, що відповідна пропозиція була внесена з голосу, без обговорення і вивчення цього питання в профільних комісіях.

У блоці зазначають, що невідомо, як «умовлятимуть» потенційних прихильників мера залишити свої квартири, і не виключено, що “через спалах безмежної любові до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО” вони залишать своїх дітей і онуків без житла.

«Це ні що інше, як чергова фінансова піраміда, на зразок «Кінгз-Кепітал». Але тепер уже на комунальних рейках і з доброї волі столичних депутатів ”, - вважають у Блоці Кличка. За їх даними, мер розраховує на 10-15 тисяч потенційних самотніх киян, які погодяться на мерське «Найкраще життя» в інтернатах і будинках для літніх людей. У той же час у Блоці Кличка зазначають, що на сьогодні в Києві відсутні такі будинки гідного європейського рівня.