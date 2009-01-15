Постачання газу до Криму через Херсонщину скорочене на 25%

Постачання газу в Автономну республіку Крим через Херсонську область скорочене на 20 тис. кубометрів на годину – до 60 тис. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олексій БЕСПАЛОВ.

«Херсонське управління компанії «Харківтрансгаз» зараз постачає до Криму 60 тисяч кубометрів газу на годину. Раніше постачали 80 тисяч кубометрів», - сказав О.БЕСПАЛОВ.

Він також зазначив, що через Херсонську область проходять два магістральні газопроводи до Криму – «Херсон – Крим» і «Мар’янське (Миколаївська область) – Крим».