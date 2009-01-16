Тимошенко: ГТС вціліла завдяки фахівцям Нафтогазу

Фахова робота технічних спеціалістів НАК "Нафтогаз Україна" врятувала майже половину країни від замерзання, сказала прем`єр-міністр Юлія Тимошенко на зустрічі з губернаторами і мерами міст у четвер.

"У той час, коли з 6 на 7 січня, на Різдво, вимкнули транзитний газ, що взагалі знекровило газотранспортну систему України, наші технічні фахівці НАК "Нафтогаз" зробили справжні чудеса. Вони за кілька годин забезпечили реверсний потік подачі газу до східних регіонів", - сказала Тимошенко.

"Усі були переконані, що коли вимкнуть транзитний газ, у нас просто зникають певні потоки газу через територію України, що мала була розмерзтися вся східна Україна - 40% країни мали залишитися без тепла. Але завдяки роботі технічних фахівців "Нафтогазу" всі потоки були переплановані, повернені в іншому напрямі", - цитує прем`єра РІА “Новости”.

За словами Тимошенко, це було дуже непросто зробити. "Це абсолютно нові технічні рішення для газотранспортної системи України, але вони були зроблені за лічені години", - наголошує голова уряду.

Після припинення транзиту російського газу до Європи, газотранспортна система України працює в автономному режимі, при цьому споживачі областей сходу України одержують газ із сховищ, розташованих в західних областях країни.