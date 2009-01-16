Українські військові в Ліберії провели практичне радіотренування

Група бойового управління 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України, який виконує миротворчі завдання сил Місії ООН у Ліберії, провела практичне радіотренування на авіаційній командно-штабній машині Р-975М1, що на базі БТР-60БП.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, після прибуття в район населеного пункту Маршал, що за 40 кілометрів від базового табору загону, підлеглі начальника командного пункту 56-го окремого вертолітного загону майора Олександра ПЄШКОВА спільно з начальником зв’язку і РТЗ загону майором Сергієм ТАЗЮКОМ розгорнули радіовузол, відпрацювали налагодження зв’язку з керівником польотів на аеродромі “Roberts International Airport” відпрацювали організацію зв’язку між особовим складом групи за допомогою стаціонарних радіовузлів і переносних радіостанцій.

“Ми мали на меті перевірити знання, вміння і навички офіцерів групи бойового управління у роботі на апаратурі радіовузла, і переконатися в надійності транспортної бази авіаційної командно-штабної машини, яка не використовувалася тривалий час через проведення на ній поточного ремонту, – зауважив О.ПЄШКОВ. – Подвійна увага до цього тренування викликана ще й тим, що за два тижні офіцери групи на одному з трьох полігонів, визначених Місією, виконуватимуть практичне наведення на цілі бойові вертольоти Мі-24”.

Характеризуючи роботу засобів зв’язку вузла під час тренування, майор С.ТАЗЮК повідомив, що Р-975М1здатен забезпечити надійний зв’язок на коротких хвилях з командиром, керівником польотів і оперативним черговим загону з будь-якої точки Ліберії. На ультракороткому діапазоні радіовузол, залежно від ландшафту, дозволяє мати безперешкодний ефір у межах п’ятдесяти кілометрів.