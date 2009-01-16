Томенко критикує рішення Ющенка щодо Академії екологічних наук

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО критикує рішення Президента Віктора Ющенка про створення Академії екологічних наук.

Про це повідомляє його прес-служба.

М.ТОМЕНКО нагадав, що 27 грудня 2008 року, після офіційного опублікування у газеті «Урядовий кур’єр», набув чинності Указ Президента України «Про Академію екологічних наук України». Цим указом була заснована Академія екологічних наук України у складі 25 дійсних членів і 52 членів-кореспондентів.

Окремим пунктом в Указі йде доручення Кабінету міністрів України здійснити необхідні заходи щодо заснування Академії, її фінансування, створення умов роботи, визначення переліку установ і закладів, що їй передаються, затвердження Статуту, розробки та внесення відповідних змін до законодавства.

“Простіше кажучи, Указом передбачається створення нової академії наук, що фінансуватиметься за рахунок державних коштів. Варто нагадати, що на сьогоднішній день в Україні вже існує шість державних академій наук та кілька державних наукових інституцій, які опікуються проблемами екології та фінансуються з бюджету. Лише в рамках Національної академії наук України екологічною проблематикою займається 19 наукових установ, значно більша кількість відповідних установ та закладів має галузевий статус”, – зазначив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер зауважив, що Президент вирішив створити нову академію наук і підписав указ 19 грудня, саме в день народження міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія ФІЛІПЧУКА, який ініціював створення академії і, очевидно, збирається її очолити.

М.ТОМЕНКО звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з проханням проаналізувати ситуацію, що склалася і зробити висновки про доцільність створення нової державної академії.