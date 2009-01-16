У вкладників є всі шанси через суд повернути кошти депозитів

Юристи вважають, що вкладники банків, які мають намір у судовому порядку вимагати повернення депозитів, мають високі шанси на успіх.

«Питання повернення вкладів регулюється Цивільним кодексом України. Цей нормативний акт є законом, а будь-які зміни до законів можуть вноситися тільки законами. В даному випадку постанова Національного банку України є підзаконним актом, і, по суті, не може вносити зміни до законів, - зазначив старший партнер юридичної фірми «Ілляшев і Партнери» Михайло ІЛЛЯШЕВ. - У даному випадку НБУ фактично спробував змінити Закон України, а саме Цивільний кодекс України в частині повернення вкладів».

Також М.ІЛЛЯШЕВ підкреслив, що лист НБУ до керівників комерційних банків, у якому він роз`яснює, як саме потрібно трактувати норми постанови №413, не є нормативним актом і, тим більше, не може визначати порядок повернення депозитів, зокрема, вводити обмеження на зняття коштів.

«Якщо постанова Національного банку - це підзаконний нормативний акт, то лист - це не нормативний акт, це - ніщо», - підкреслює М.ІЛЛЯШЕВ.

Таку позицію юриста підтримує його колега з юридичної фірми Magisters Ярослав ОЛІЙНИК, який також упевнений, що Нацбанк не має законних підстав вводити мораторій на дострокове розірвання депозитних договорів.

«Позиція НБУ, що встановлює заборону на дострокове зняття депозитів, - незаконна, оскільки, швидше за все, суперечить умовам повернення вкладів, обумовлених із клієнтом у депозитному договорі, й зокрема суперечить ст. 1060 Цивільного кодексу України, відповідно до якої умова договору про відмову від права дострокової вимоги вкладу є нікчемною (нікчемний - юридичний термін - недійсний)», - підкреслив Я.ОЛІЙНИК.

Обидва експерти впевнені, що ті, хто вирішить повернути свої заощадження в судовому порядку, мають високі шанси на успіх.

«Зрештою, судові перспективи задоволення позовів клієнтів достатньо високі. У частині фізичної особи остання може аргументувати свою позицію як зазначеною ст. 1060 Цивільного кодексу України, так і положеннями ЗУ «Про захист прав споживачів», - зазначає Я.ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН. 11 жовтня 2008 року Національний банк України прийняв постанову №319, яка ввела заборону на дострокове розірвання депозитних договорів. Незважаючи на те, що постанова НБУ від 4 грудня 2008 року №413, якою скасовується 319 постанова і мораторій, не містить прямої заборони банкам видавати достроково вклади, Нацбанк доповнив її Листом №22-310/946-17250, в якому повідомив про збереження заборони на дострокове відкликання депозиту.

Довідка УНІАН. «За договором банківського вкладу, незалежно від його виду, банк зобов`язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, окрім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлено договором. Умова договору про відмову від права на отримання вкладу на першу вимогу є нікчемною», - йдеться в статті 1060 Цивільного кодексу України.