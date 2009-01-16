«Вдале» і невдале пограбування банку в Запоріжжі

У Запоріжжі сталася спроба пограбування відділення "Укрсоцбанку".

Як повідомили УНІАН в керівництві Головного управління МВС України в Запорізькій області, злочин було зроблено вчора вдень у Хортицькому районі Запоріжжя.

"Невідомий із закритим чимось чорним лицем увірвався у відділення "Укрсоцбанку", розташоване в переробленій під офіс квартирі будинку на вул. Рубана, і вимагав віддати готівку, яка була в касі, але нічого не отримав і втік", - повідомили в Запорізькому ГУ міліції, зазначивши, що все сталося настільки швидко, що присутні в момент спроби нападу в банку не змогли визначити, чи був злочинець озброєний і що конкретно (маска або щось інше) приховувало його обличчя.

Це другий напад на банки в Запоріжжі за минулу добу. За кілька годин до інциденту у відділенні "Укрсоцбанку" невідомий у масці з предметом, схожим на пістолет, увірвався у відділення "Приватбанку", розташоване в Ленінському районі Запоріжжя. Злочинець заволодів майже 200 тис. грн, 250 дол. і 50 євро і втік.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 187 Кримінального кодексу України - "Розбійний напад".