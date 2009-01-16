Київським ТЕЦ вистачить мазуту тільки до початку лютого

АК «Київенерго» заявляє, що запасів мазуту на складах київських теплоелектроцентралей вистачить лише до 3-5 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на прес-конференції в Києві голова правління «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, в даний час на складах ТЕЦ-5 є в наявності 36,8 тис. тонн мазуту, на складах ТЕЦ-6 – 46,1 тис. тонн. При цьому з 7 січня, з моменту переходу на спалювання мазуту замість природного газу, компанія витратила 18,1 тис. тонн, з яких 13,3 тис. тонн використано при виробництві електроенергії, решту запасів спрямовано на забезпечення теплопостачання.

«За оцінкою фахівців і виходячи з оцінки температурного режиму (запаси буде вичерпано – УНІАН) до 3-5 лютого», – сказав Е.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, на тлі різкого стрибка цін на топковий мазут виробництво електроенергії з використанням цього виду палива стало для компанії збитковим.

«Вперше за час існування компанії паливна рентабельність генерації електроенергії негативна. Проте ми не можемо припинити вироблення, оскільки у такому разі Київ залишиться без електропостачання – у разі повного припинення внутрішнього виробництва до київського енерговузла буде неможлива подача електроенергії із зовнішніх мереж», – пояснив Е.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він додав, що для забезпечення роботи київських ТЕЦ в існуючому технологічному режимі компанії щомісячно потрібно близько 100 тис. тонн мазуту, що, враховуючи ціни, які склалися на ринку, призведе до витрат компанії на закупівлю цього виду палива на рівні більш як 200 млн. грн.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (Київ) є найбільшим виробником теплової енергії та електроенергії в Україні. Компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% – в тепловій енергії.