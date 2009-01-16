Східна та центральна Україна масово озброюються - експерти

За останні кілька місяців серед українців зростає попит на зброю і засоби самозахисту.

Про це повідомляє тижневик «Коментарі» з посиланням на експертів. За їхніми даними, цією осені хвиля озброєння пройшла багатьма областями східного та центрального реґіонів: з початком масових звільнень і періоду неоплачуваних відпусток на промислових підприємствах люди стали активніше розкуповувати зброю. Останнім часом фахівці відзначають також підвищений інтерес людей до простих засобів самозахисту. Зокрема, спостерігається 50%-е збільшення продажу газових балончиків.

Що стосується мисливської та пневматичної зброї, то фахівці магазинів зброї відзначають збереження динаміки продажів. Різкого сплеску попиту, на їхню думку, не спостерігається з двох причин. По-перше, для придбання потрібні дозвільні документи, оформлення яких займає близько двох місяців, а, по-друге, стримувальним чинником є зростання цін. Пневматичну зброю в Україні не випускають, а постачають з Росії або Європи, тому власники магазинів зброї були вимушені переглянути свою цінову політику. Слідом за різким зростанням подорожчання долара та євро ціни на імпортну зброю було підвищено на 30% і більше. Цінова кон`юнктура ринку кардинально змінилася, оскільки загалом частка імпортної зброї в українських магазинах становить близько 70–80% всього асортименту. За даними опитування магазинів зброї середня вартість ПМР (пістолета Макарова під гумову кулю) зараз становить 2000-4000 грн., пневматичного пістолета системи Anix – 800-1500 грн., револьвера під патрон Флобера - від 1200 грн. до 4000 грн. Ціни на мисливські гладкоствольні рушниці стартують від 4000 грн., мисливські нарізні - від 6000 грн.