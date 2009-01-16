Російський рубль поставив 10-річний рекорд падіння щодо долара
16:03, 16 січня 2009Суспільство
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Найрізкіше падіння з березня 1999
Російський рубль за поточний тиждень упав до найнижчого рівня за останні 10 років, повідомляє агентство Bloomberg.
Зокрема, сьогодні рубль упав до рівня 32,6675 руб. за 1 долар. Це найнижчий показник з початку 1998 року.
Загалом упродовж останніх шести днів рубль упав на 5,5%. Як зазначає агентство, це найрізкіше його падіння з березня 1999 року.
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