Російський рубль поставив 10-річний рекорд падіння щодо долара

Російський рубль за поточний тиждень упав до найнижчого рівня за останні 10 років, повідомляє агентство Bloomberg.

Зокрема, сьогодні рубль упав до рівня 32,6675 руб. за 1 долар. Це найнижчий показник з початку 1998 року.

Загалом упродовж останніх шести днів рубль упав на 5,5%. Як зазначає агентство, це найрізкіше його падіння з березня 1999 року.