Газова суперечка втрачає вплив на валютний ринок України. Про це йдеться в повідомленні компанії Astrum Investment Management, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як наголошується в коментарі, масовані атаки НБУ на долар принесли успіх – гривня посилилася ще на 30 коп. до 8,45 грн./долл. У четвер Нацбанк продав 77 млн. дол. і заявив про проведення у п`ятницю чергового валютного аукціону. НБУ вніс додатковий позитив, оприлюднивши графік виходу на валютний ринок в січні.

В Astrum Investment Management вважають, що навіть з урахуванням можливої корекції оголошених планів це дозволить учасникам ринку мати певні часові орієнтири для кращого планування. «Ми прогнозуємо, що до приїзду місії МВФ наприкінці січня НБУ намагатиметься повернути ринковий курс до офіційного, який на даний момент становить 7,70 грн./дол.», - зазначається в повідомленні.