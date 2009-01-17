Чернівецьких школярів почали вчити збагаченню через економію

У чернівецьких школах на час енергетичної кризи в країні запровадили урок „Економно жити - себе і країну збагатити”.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник Чернівецького міського управління освіти Валентина МАЛИШЕВСЬКА, перший такий “урок заощадливості” пройшов 16 січня в усіх школах міста.

За словами В.МАЛИШЕВСЬКОЇ, метою таких уроків стане ознайомлення учнів “з елементарними економічними поняттями, такими як „ресурси”, „бюджет” (бюджет держави та сім’ї, підприємства, установи, організації), „потреба”, сформувати ощадливість, вміння співвідносити свої бажання з можливостями, навчити економно та бережливо використовувати воду, газ, електроенергію”.

Школярі на таких уроках отримують практичні завдання - підрахувати, скільки грошей вони зможуть зекономити сімейному бюджету завдяки заощадливому використанню газу, води та світла. Для цього їх ознайомлять з тарифами на енергоносії та комунальні послуги, методами їх обрахунку та способами економії енергоносіїв – використанням у побуті енергозаощадливих приладів, утепленням приміщень тощо.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі Чернівецької міської ради, до експерименту із впровадження енергозаощадливих заходів залучать усі шкільні колективи, і через місяць, за результатами енергоаудиту, встановлять, яка школа найбільше зекономила енергоносіїв. Переможець отримає додаткові кошти на шкільні потреби – придбання нового обладнання.

До пропагування засад заощадливості серед юних чернівчан поголосилися долучитися міський голова Чернівців Микола ФЕДОРУК, його заступники, керівники департаментів та управлінь.