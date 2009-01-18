Чернівчанам за недодане тепло зрізали оплату майже на 1,5 млн

За надані не в повному обсязі послуги з централізованого опалення в грудні МКП «Чернівцітеплокомуненерго» зменшило нарахування всім категоріям споживачів Чернівців майже на 1,5 млн. грн.

Як повідомив кореспондентові УНІАН директор підприємства Олександр МЕЛЕНЧУК, населенню виставлені до оплати за тепло у грудні рахунки зменшено на 1 млн. 254 тис. грн., бюджетним організаціям – на 130,5 тис. грн., іншим споживачам – на 74,3 тис. грн.

Із загальної суми перерахунків левова частка - 1 млн. 385 тис. грн. - здійснена з огляду на те, що середньомісячна температура грудня “була більшою за нормативну”.

Загалом у 2008 році МКП «Чернівцітеплокомуненерго» за надані не в повному обсязі послуги з централізованого постачання зменшило споживачам оплату на 7 млн. 750 тис. грн., в т.ч. населенню – на 6 млн. 770 тис. грн. Обсяг перерахунків, зроблених відповідно до метеоумов, становив 6 млн. 953 тис. грн.