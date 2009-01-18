Митрополит Володимир не претендує на Патріарший Престол у Москві

Митрополит Київській та всієї України ВОЛОДИМИР не претендуватиме на Патріарший Престол Москви.

Про це він заявив у своєї промові до учасників зібрання делегатів Української православної церкви на Помісний Собор РПЦ, повідомляється на офіційному сайті УПЦ.

“Сьогодні багато розмов іде про те, хто незабаром займе увдовілий Патріарший Престол. Серед можливих кандидатів говорять і про мене, вбачаючи в мені наступника Святішого Патріарха Алексія”, - сказав він.

При цьому митрополит додав, що “бажає предстати перед Богом 121 Митрополитом Київським. А 16 Патріархом Московським і всієї Русі хай буде той, на кого вкаже Бог та ваш вибір”.

Як повідомляв УНІАН, Єпископат Української православної церкви Московського патріархату заявляв, що підтримуватиме кандидатуру митрополита на виборах нового глави РПЦ.

5 грудня 2008 року, на 80-му році життя помер Патріарх Московський і всієї Русі Алексій ІІ, який 18 років очолював Російську православну церкву.