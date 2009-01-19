Реформу російської армії можуть відкласти за браком фінансування

Терміни реформування Збройних сил РФ і переведення їх до нового стану можуть бути скориговані. "З урахуванням сьогоднішніх економічних і, перш за все, фінансових реалій основні етапи запланованих на початок року перетворень в армії і на флоті, ймовірно, будуть переглянуті", - повідомив журналістові інформований співрозмовник, побажавши залишитися неназваним.

За його словами, до 1 лютого планувалося закінчити зміни в головних і центральних управліннях Генштабу і змінити структуру тилу Збройних сил. Проте здійснити такі масштабні оргштатні заходи в ці строки навряд чи вдасться, так само як і перевести більшість військ на бригадну структуру до 1 червня 2009 року.

Основні оргштатні заходи в Збройних силах (зокрема пов`язані із скороченням більше 250 тисяч офіцерських посад, ліквідацією інституту прапорщиків і заміщенням багатьох військових посад цивільними фахівцями) планувалося здійснити протягом 2009 року. Але на ці заходи "потрібні величезні кошти, і з урахуванням планів щодо коригування федерального бюджету 2009 року, ймовірно, терміни їх проведення також будуть скориговані".

Раніше було оголошено, що до 2012 року чисельність Збройних сил буде скорочена до 1 мільйона (нині в російській армії служать близько 1,2 мільйонів військовослужбовців). Проте, згідно з недавнім указом президента РФ, скорочення чисельності військовослужбовців армії і флоту завершиться лише до 2016 року.

Також, нагадує Лента.ру, за російським законодавством звільнених військовослужбовців повинні забезпечити квартирами, брак яких Міноборони відчуває вже багатьох років. В армії більше 130 тисяч осіб мають потребу житловій площі. З року в рік цифра практично не змінюється, оскільки місця, що звільнилися, займає чергове поповнення. Начальник Генштабу ЗС РФ генерал Микола Макаров вже оголосив, що військовослужбовцям, які будуть достроково звільнені з армії, запропонують переселитися до Сибіру, на Далекий Схід, до Татарстану і Башкирії.

У Міноборони РФ інформацію про можливе коригування термінів реформи поки що офіційно не підтвердили.