Високу ціну на газ спробують компенсувати реекспортом?

Висока ціна імпортованого Україною російського газу у першому кварталі (близько 360-375 доларів за тисячу кубометрів) може бути частково компенсована за рахунок реекспорту газу українською стороною в Європу. Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в ВАТ «Газпром».

«Зараз проробляється варіант, за яким можна частково знівелювати значне підвищення ціни на газ для України, і який вже пропонувався російською стороною – реекспорт газу в країни Західної Європи. Джерелом постачання можуть бути обсяги, які вже знаходяться в українських підземних сховищах і належать «РосУкрЕнерго». Це близько 11 млрд. кубометрів газу. Звичайно за них треба буде сплатити за ринковою ціною, йдеться про декілька мільярдів доларів», - зазначив співрозмовник агентства.

Разом з тим він не зазначив, чи погодилась Україна на пропозицію викупу обсягів та їх подальшого реекспорту.

«У Нафтогазі висловили сумніви, щодо доцільності таких умов, оскільки на їх погляд кон’юнктура європейського ринку недостатньо сприятлива – обсяги споживання та ціни падають, а борги компанії і так критичні, аби створювати нові. Таким чином вони (Нафтогаз – УНІАН) начебто не зможуть вирішити свої проблеми – стримати ціни на внутрішньому ринку, погасити міжнародні борги та вчасно сплачувати податки. До того ж українська сторона нас переконує що не має зайвих коштів оскільки зараз вимушена дотувати споживачів за рахунок газу із підземних сховищ. Однак все буде вирішуватися на вищому рівні та залежати від позиції урядів», - повідомив співрозмовник.

Разом з тим представник «Газпрому» вважає, що така схема реекспорту є вигідною для України.

«Враховуючи нинішню кон’юнктуру на європейських ринках в першому кварталі Нафтогаз зможе заробляти на кожній тисячі кубометрів 70 доларів, у другому – 50, в третьому 30. Хоча обсяги споживання в Європі дійсно знижуються, цілком можливо що вже цього року українська сторона зможе реекспортувати до Європи 5 млрд. кубометрів газу. Це приблизно 200-300 мільйонів доларів додаткової виручки», - зазначив співрозмовник.

У свою чергу, в одному з інтерв`ю прем`єр-міністр Росії Володимир Путін зазначив: "Тут нічого приховувати, потрібно, щоб всі знали: "Газпром" сказав: 285 доларів за тисячу кубів з правом часткового реекспорту до Європи, на якому завжди українські партнери заробляли пристойні гроші. І українські компанії завжди боролися за право реекспорту, тому що там реальні гроші. Це зрозуміло - купують за 285 доларів, а продають за 470. У Румунії, для прикладу, ціна в першому кварталі цього року 470 доларів. Після довгих суперечок вони нам сказали, що за 250 доларів купувати не будемо (а 250 доларів - це без права експорту). Ми сказали їм: гаразд, Бог з вами, 250, але, з правом реекспорту. Але, 250 з правом реекспорту - це і є 235 доларів по року. Вони знову відмовилися. Що нам робити вже?".

Як передавав УНІАН, у ніч з 17 на 18 січня прем’єри України та Росії досягли домовленості про перехід у 2009 році на європейську формулу ціноутворення. При цьому Росія надає 20-відсоткову знижку на газ для України за умови пільгового транзиту за ціною 2008 року.

Таким чином у першому кварталі поточного року ціна на газ для України складе близько 375 дол. за тисячу кубометрів.

У 2008 році для розрахунків за імпортоване паливо НАК «Нафтогаз України» залучив кошти державних «Укрексімбанку» та «Ощадбанку» на загальну суму 17,9 млрд. грн. Окрім цього НАК було надано розстрочку на сплату близько 8 млрд. грн. обов’язкових податків і зборів, в тому числі податку на додану вартість при імпорті природного газу і отримано 7,8 млрд. грн. прямих дотацій з держбюджету.

У 2009 році компанія повинна повернути кредити міжнародних банків на суму більше 1 млрд. дол.