Біля Рівненської ОДА прибічники блокади запалили шини (фото)

02:01, 14 березня 2017
Суспільство
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Під стіни Рівненської облдержадміністрації прийшли протестувальники з вимогами звільнити затриманих під Кривим Торцем учасників торговельної блокади «ЛНР» і «ДНР».

Під Рівненською ОДА запалили шини / Oksana Muravska, Facebook

Як повідомляє місцева активістка Олеся Міклуха на своїй сторінці у Facebook, окрім звільнення блокувальників, люди під ОДА вимагають звільнення начальника ГУ Нацполіції у Донецькій області В’ячеслава Аброськіна.

Окрім цього, активісти «Автомайдану» під облдержадміністрацією підпалили шини, про що повідомила у Facebook місцевий адвокат Оксана Муравська.

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Як повідомляв УНІАН, подібні мітинги відбуваються у кількох містах України. Зокрема, у Луцьку активісти зайшли у будівлю ОДА, де зачитали свої вимоги до представників влади – звільнити усіх затриманих під Кривим Торцем до 10 години 14 березня.

Також мітинги відбуваються у Вінниці та Чернівцях. Заклики звільнити блокадників лунали і на Майдані у Києві

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Теги: #блокада#Рівне#Кривий Торець