У Києві підпільний телецентр транслював російські канали в Україні

У Києві СБУ припинила діяльність групи осіб, які організували трансляцію заборонених російських пропагандистських телеканалів, передає прес-служба СБУ.

Повідомляється, що зловмисники - громадяни Росії, Казахстану та України. Вони створили підпільний телекомунікаційний центр та поширювали російську пропаганду в Україні та на тимчасово окупованих територіях.

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Під час обшуків у Святошинському районі Києва на території режимно-секретних об’єктів одного з науково-дослідних інститутів правоохоронці вилучили фінансові документи, що підтверджують протиправну діяльність, обладнання для декодування зашифрованого супутникового сигналу, радіотелевізійну апаратуру, російські картки доступу до мереж супутникового телебачення та інше обладнання вартістю 2 млн грн.

Наразі припинено трансляцію 76 російських каналів, заборонених рішенням Нацради України з питань телебачення та радіомовлення, що могли приймати більше ніж 350 тис. абонентів.