Євробачення-2017: у Росії відреагували на можливу заборону в'їзду до України їхній учасниці Самойловій

Москва буде бойкотувати Євробачення в Києві, якщо СБУ дійсно заборонить в'їзд у країну учасниці конкурсу від РФ Юлії Самойловій, заявив РІА Новости російський сенатор Олег Морозов.

"Не хотілося б, щоб це рішення дійсно було, воно занадто абсурдне. Але якщо воно прийняте, Росія буде бойкотувати конкурс, нам не залишають іншого вибору, просто заганяють у кут", - сказав Морозов.

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За його словами, Росія не буде змінювати учасника конкурсу через рішення СБУ. "Змінювати учасника на догоду цьому шаленому рішенню — це поведінка поразника", - переконаний парламентарій.

Він не відкинув, що заява СБУ - це поки тільки "політична гра".

"Але якщо це усвідомлене рішення, то Росії просто не залишають іншого вибору", - наголосив Морозов.

Раніше СБУ заявила, що підготувала документ про заборону в'їзду в Україну учасниці Євробачення від РФ Юлії Самойловій. "На цю хвилину рішення про її заїзд в Україну або незаїзд поки не прийнято, хоча відкрию таємницю, відповідний документ вже підготовлений", - сказав глава відомства Грицак.