Guardian знайшла 25 винних у фінансовій кризі

Британське видання Guardian опублікувало у понеділок список з 25 видних діячів, які, на думку газети, винні у виникненні і розвитку поточної фінансової кризи.

Як пише автор статті Джулія Фінч (Julia Finch), нинішня фінансова криза - це не явище природи, а створена людськими руками катастрофа, "і всі ми в цьому частково винні".

Першим у списку "винуватців" стоїть колишній глава Федеральної резервної системи США Алан Грінспен, який "винен у тому, що дозволив рости іпотечній бульбашці унаслідок низької процентної ставки і браку регулювання у галузі іпотечних позик".

Крім того, Фінч вказала ряд політиків, які, на її думку, також несуть відповідальність за кризу. Серед них колишній голова адміністрації США Білл Клінтон, під час президентства якого було прийнято низку законів, що дозволяють менш спроможним шарам суспільства одержувати дозвіл на отримання позик у банках для купівлі житла; Джордж Буш, який не тільки не зупинив цей процес, але і збільшив його масштаби; прем`єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, який "підніс інтереси фінансистів над інтересами представників іншої частини економіки, наприклад, виробників".

У список обвинувачених в кризі потрапили також колишні і нинішні видні діячі найбільших фінансових установ США і Великої Британії, таких, як страхова компанія American International Group Inc., банки Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Halifax Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland, Bradford & Bingley, Northern Rock, Bear Stearns, Bank of England та інші.

Також видання звинуватило таких видних діячів, як фінансиста Джорджа Сороса, мільярдера Воррена Баффета і главу американського хедж-фонду Джона Полсона, в тому, що "вони бачили її (кризи) настання".

