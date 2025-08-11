Вона сподівається, що він обере мир через силу.

Сполучені Штати Америки розуміють, що війна в Україні стосується на лише українців, а й усієї Європи, тому президент Дональд Трамп діятиме з позиції сили.

Таку думку в інтерв'ю CBS News висловила посол України у США Оксана Маркарова. На питання, чи очікує вона припинення вогню вже цього тижня, дипломатка сказала, що "вся Україна молиться", щоб президент Трамп був ефективним і досягнув хороших результатів.

"Ми хочемо, щоб Путін зупинився, і ми дійсно сподіваємося, що цей тиск з боку президента Трампа, пакети санкцій, які знаходяться на столі, та вторинні санкції, які вже введені проти тих, хто допомагає Росії, переконають президента Путіна, що настав час нарешті зупинити свою агресію".

Маркарову запитали, чи планує президент України Володимир Зеленський взяти участь у зустрічі Трампа і кремлівського правителя Путіна на Алясці. Вона відповіла, що український лідер завжди виступав за мир, тому готовий прибути на такі переговори, якщо це буде потрібно.

Говорячи про зазіхання Кремля на українські території, посол нагадала, що 142 країни в ООН чітко визнали спробу анексії незаконним та невиправданим кроком:

"Ми маємо основний закон країни, Конституцію України, яка чітко визначає в статті 133, що Україна складається з... і вказує, з чого вона складається. Зараз ми всі розуміємо реальну ситуацію на місці і готові обговорити, як закінчити цю війну. Ось чому припинення вогню як крок завжди було таким важливим для припинення вбивств, про що президент Трамп заговорив ще в лютому. Тож давайте припинимо вбивства і перейдемо до дипломатії".

Вона нагадала, що правитель Кремля неодноразово брехав про свої плани щодо України та військових злочинів, вчинених його загарбницькою армією. "Це питання існування для нас. Але концепція буферних зон, або що там ще, знаєте, ці застарілі, старі концепції минулого століття, вони вже не працюють. Лінія фронту на сході та півдні України - це лінія фронту між злом і добром. І питання полягає в тому, де буде ця лінія фронту. Чи буде вона на нашій території? Чи буде вона на наших кордонах? Або чи буде вона в Європі та скрізь, де вона впливатиме на Європу, США та інші країни", - додала Маркарова.

За словами дипломатки, останні рішення Трампа, зокрема запровадження санкцій проти Індії за підтримку військової машини РФ та підготовка інших обмежень, свідчать про намір Білого дому виходити з позиції сили.

Переговори на Алясці

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в штаті Аляска відбудеться зустріч між президентом Америки Дональдом Трампом і кремлівським правителем Путіним.

Аляска не підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, що є важливим фактором, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Спочатку планувалося, що саміт буде двостороннім. Однак після критики щодо можливих територіальних поступок без участі України, Білий дім заявив, що відкритий до ідеї тристоронніх переговорів з участю Володимира Зеленського.

Попри це, наразі остаточне рішення щодо формату саміту ще не ухвалене.

