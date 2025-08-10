Ці птахи не відлітають у теплі краї, а зимують в Україні.

В Україні є популяція птахів, яку для експерименту завезли понад 40 років тому. Але ці птахи прижились та створили чималу групу.

Як "Телеграфу" розповів орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин, йдеться про дроздів.

За словами орнітолога саме чорних дроздів у 80-х роках з Польщі завезли в Київ. На той час в Західній Європі ці птахи давно вже почали мешкати у містах, причому цілорічно, не мігруючи.

Костюшин розповів, що тоді в українську столицю завезли близько сотні молодих птахів. Їх випустили в районі зоопарку. З часом в Києві сформувалась досить велика популяція чорних дроздів, яка існує і зараз.

Орнтолог додав, завезення дроздів у Київ співпало з розповсюдженням урбанізованих популяцій чорних дроздів на заході України. Але там, за словами фахівця, мешкають не ті дрозди, яких випускали в Києві. У столиці утворився окремий осередок цього виду, який з'явився в результаті експерименту.

Довідка УНІАН. Чорний дрізд поширений майже по всій території Європи, також його можна побачити у Новій Зеландії та Австралії. В Україні - це гніздовий, перелітний та зимуючий вид.

Він удвічі менший за галку, але удвічі більше горобця. Дорослий самець цілком чорний, доросла самка темно-бура.

