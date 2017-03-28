У Києві 1-2 квітня буде частково обмежено рух транспорту на мосту Метро

У зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на мосту Метро через Дніпро 1-2 квітня буде обмежено рух транспорту.

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, обмеження діятимуть в місці виконання робіт у напрямку руху з Броварського проспекту на Набережне шосе.

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Зокрема, з 21:00 31 березня до 18:00 1 квітня обмеження діятиме в першій смузі руху, з 21:00 1 квітня до 18:00 2 квітня – в другій смузі руху.

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.