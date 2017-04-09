Православні християни святкують Вхід Господній в Єрусалим - Вербну неділю

Православні християни сьогодні відзначають Вхід Господній у Єрусалим, або Вербну неділю - одне з дванадцяти головних Церковних свят (двунадесяте).

Нагадуючи історію свята, "Православний спадок України на Святій Горі Афон", зазначає: згідно з Євангеліями цього дня Ісус Христос увійшов у Єрусалим для святкування єврейської Пасхи. Він увійшов не як цар, а як смиренний чоловік – на віслюку. Люди урочисто зустрічали Його, знаючи про недавнє диво воскресіння Лазаря. Вони стелили на землю одяг, пальмові гілки (вайї), вигукуючи: «Осанна! Благословен грядущий, в ім'я Господнє, Цар Ізраїлів!» (Ін. 12:12-13). Ці події описують всі чотири євангелісти.

В Україні на свято Входу Господнього в Єрусалим прийнято освячувати вербні гілки. У народі це свято також називають Квітконосна неділя, або Неділя вай (пальмових гілок). Освячені гілки віруючі приносять додому і зберігають біля ікон.

У всіх православних храмах звучить сьогодні величання: «Величаємо Тя, Живодавче Христе, Осанна в вишніх і ми Тобі співаємо Благословен хто йде, в Ім'я Господнє».

Згідно статуту Православної Церкви, в цей день дозволяється вживання в їжу риби і вина.

Після Вербної неділі настає Страсна седмиця, дні якої присвячені спогадам останніх днів земного життя Спасителя: Його страждання, хресну смерть і погребіння.