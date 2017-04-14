У річницю прем’єрства Гройсмана читачі УНІАН не змогли однозначно оцінити його роботу - опитування

14 квітня 2016 року Володимир Гройсман був офіційно призначений головою Кабінету міністрів України. У першу річницю його прем’єрства УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони оцінюють перший рік роботи Гройсмана на посаді прем’єр-міністра.

Отже, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 29% читачів не помітили різниці між діяльністю нинішнього українського прем'єра Володимира Гройсмана та його попередника Арсенія Яценюка.

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При цьому 22% опитаних заявили, що очікували гіршого від Гройсмана, хоча, звісно, в нього ще багато роботи, але дещо позитивне вже було зроблено.

Водночас 16% читачів УНІАН оцінили перший рік роботи Кабміну під керівництвом Гройсмана як незадовільний, відзначивши, що він не впорався з жодним завданням і має піти у відставку.

Ще 14% опитаних підтримують Гройсмана і вважають, що він має працювати в тому ж дусі.

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При цьому 12% респондентів вважають, що Гройсман взагалі нічого не вирішує, а є лише маріонеткою в чужих руках.

А ось 7% читачів оцінили здібності Гройсмана з українською мови, заявивши, що він хоча б говорить державною мовою краще за прем'єра часів Януковичу Миколу Азарова, відомого своєю специфічною "азірівською" вимовою.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2017 року відбулася прес-конференція прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за підсумками року діяльності Кабміну під його керівництвом. Детальніше про те, чим хвалився і що обіцяв Гройсман під час спілкування з журналістами, читайте у матеріалі УНІАН.