У Донецьку шахтарі збираються на мітингу вимагати від ватажка "ДНР" виплату зарплат - розвідка

У Донецьку шахтарі збираються вимагати від ватажка «ДНР» Олександра Захарченка виплату зарплат.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

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«Зростає соціальна напруга на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Відмічається поширення закликів до колективів непрацюючих шахт та їх родичів взяти участь о 10-й годині ранку 19 квітня у мітингу на площі Леніна в м. Донецьк, на якому планується висунути вимогу голові “ДНР” О.Захарченку провести невідкладні заходи, спрямовані на підвищення рівня достатку населення», - зазначається в повідомленні.

У розвідці додали, що «мотивом даної акції служить важке економічне становище місцевого населення, скорочення та відправка у неоплачувану відпустку шахтарів та бездіяльність керівництва шахт щодо виплати заборгованості по заробітній платні».