У Слов'янську відкрився Центр психологічного відновлення "Промир"

19:47, 26 квітня 2017
Суспільство
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Психологи Центру надаватимуть безкоштовну комплексну психологічну допомогу дітям та дорослим.

promir.in.ua

У Слов’янську розпочав роботу центр психологічного відновлення «Промир» з надання допомоги дітям та дорослим.

Як повідомила прес-служба президента, психологи центру надаватимуть безкоштовну комплексну психологічну допомогу дітям та дорослим, проводитимуть групові заняття з танцювально-рухової, піскової і ритмотерапії, заняття в сенсорній кімнаті та різноманітні освітні заходи.

Також працівники «Промир» допомагатимуть дітям і дорослим відчути віру в себе та свої сили, знаходити ресурс для виходу зі стресової ситуації.

У відкритті центру взяв участь уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

«Сьогодні кожна четверта дитина у Донецькій і Луганській областях потребують психологічної допомоги, тому доступ до послуг професійних психологів є надзвичайно важливим для кожної дитини, яка живе поруч з війною і щодня перебуває під впливом стресу», - зазначив він.

За попередніми підрахунками, щороку понад 1000 дітей і дорослих отримуватимуть у центрі послуги за різними напрямами.

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Організатор центру – громадська організація «Промир» – це об’єднання професійних практикуючих психологів, які проживають і працюють у Слов’янську з перших днів звільнення. Донорами центру «Промир» виступили приватні меценати, гуманітарна організація Mercy Co (США) та Ініціатива Папи Римського «Папа для України» (Ватикан).

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Теги: #АТО#Донбас#Промир