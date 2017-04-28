Майже 4% населення України потребує психіатричної допомоги - МОЗ

Понад 1,7 млн жителів України потребують психіатричної та наркологічної допомоги.

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Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я, у структурі психічних розладів у 2015 році найпоширеніші розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголь, наркотичні речовини) - 58,41% усіх зареєстрованих випадків.

Порушення здоров’я пов’язані зі стресом, невротичні та соматоформні розлади становили 8,9%, розлади настрою – 1,8%.

За даними МОЗ, на початок 2016 року в системі охорони здоров’я було зареєстровано 1,7 млн жителів України, які потребували психіатричної та наркологічної допомоги. Це майже 4% від усього населення країни. Серед осіб із розладами психіки та поведінки, зареєстрованих у 2015 році, 62,7% – це особи працездатного віку.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, показник глобального тягаря захворювань для психічних розладів у 2004 році становив 13%, а в 2020 році – сягне 15%. Найвищим цей показник є для країн Східної Європи, куди належить і Україна. За даними ВООЗ, рівень самогубств у Східній Європі є особливо високим, а рівень споживання алкоголю є надвисоким і продовжує зростати.