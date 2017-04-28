Гройсман заявив про повну готовність України до Євробачення-2017

Україна повністю готова до проведення у травні міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» на території Міжнародного виставкового центру в Києві.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман після ознайомлення зі станом підготовки до проведення конкурсу в Києві.

«Україна повністю готова до «Євробачення». Я пообіцяв, що ми підготуємося, і сьогодні ви бачите, що все зроблено», - сказав прем'єр.

«Можливо, хтось говорив про те, що Україна не встигне підготуватися. Я пообіцяв, що ми підготуємося, і сьогодні ви бачите на власні очі, що все, що було необхідно для підготовки «Євробачення» в Україні, зроблено. У нас є прекрасний зал, сцена, прекрасна команда, яка працювала весь час над підготовкою. Відразу можу сказати, що було дуже нелегко, але ми працювали щодня, аби цей день настав і сталася ця величезна подія для нашої країни», - сказав прем'єр.

Гройсман відзначив, що кошти, виділені на проведення конкурсу, використовувалися економно і ефективно.

«Для нас важливо, щоб ця подія відбулася на високому рівні. При тому, що ми досить раціонально використовували ресурси, ми бачимо сьогодні дуже якісно підготовлену інфраструктуру для проведення конкурсу. Це подія для всієї України, просування нашої прекрасної країни, і ми в це вклали ресурси», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Україна одержала право приймати міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі, виступивши з піснею «1944» про трагедію кримськотатарського народу.

9 вересня переможцем відбору міста-господаря пісенного конкурсу став Київ. Головна сцена Євробачення-2017 облаштована в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).

За інформацією Національної телекомпанії України, півфінали конкурсу відбудуться в Києві 9 і 11 травня, фінал – 13 травня. Керівники НТКУ Олександр Харебін і Вікторія Романова офіційно призначені виконавчими продюсерами «Євробачення-2017». Також частиною основної команди став Стюарт Барлоу, який уже 5 років займається пісенним конкурсом і буде шоу-продюсером «Євробачення» в 2017 році.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, уряд зробив все необхідне для забезпечення повного фінансування заходу, виділивши 430 млн грн гарантій, а також передбачивши в бюджеті на 2017 рік 455,7 млн грн.