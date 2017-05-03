В Україні скасували прокат ще одного російського серіалу

Держкіно відмовило у видачі прокатного посвідчення ще одного серіалу. Про це повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко на своїй сторінці у Facebook.

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"Держкіно відмовило у видачі прокатного посвідчення серіалу "Танкіст", показ якого був анонсований на одному з телеканалів України. Спроба правовласника видати російський продукт за білоруський не пройшла", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Державне агентство України з питань кіно відмовило у державній реєстрації та видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування телесеріалу "Готель".