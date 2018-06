Стокгольмський суд відмовив компанії Vanco

Стокгольмський комерційний арбітраж відмовив представникам компанії Vanco Prickerchenska Ltd (підрозділ Vanco International, дочірній компанії Vanco Energy, США) у виданні окремого наказу про заборону урядові України використовувати Прикерченську ділянку шельфу Чорного моря до розгляду справи по суті. Про це повідомив перший заступник міністра юстиції України Євген Корнійчук.

"11 лютого 2009 р. з цього приводу проведене перше арбітражне слухання у справі. Сьогодні ж ми одержали рішення, згідно з яким представникам Vanco Prickerchenska Ltd відмовлено у винесенні згаданого наказу", - сказав перший заступник міністра. За його словами, "трибунал підтвердив, що юрисдикційні суверенітети держави України залишаються необмеженими".

Є.Корнійчук пояснив, що Арбітражний трибунал одержав запевнення прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко в тому, що держава не збирається використовувати цю ділянку для пошуку, розробки або видобутку вуглеводнів до винесення остаточної ухвали у справі.

Суперечки між урядом України і Vanco виникли після перемоги Vanco International в конкурсі за право розробки Прикерченської нафтогазоносної ділянки Чорного моря, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Vanсo International Ltd. виграла в 2006 р. відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розділ вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. За умовами угоди Vanсo International Ltd. поступилася своїми правами і обов`язками за угодою своїй зв`язаній особі - Vanco Prickerchenska Ltd. Уряд в 2008 р. виступив проти угоди про розділ продукції (УРП) з Vanco, заявляючи про непрозорість конкурсу, порушення чинного законодавства і корупційної складової. За даними Кабміну, за американською Vanco International стоять зовсім інші структури, приховані за офшорною компанією Vanco Prykerchenska. У квітні 2008 р. Мінприроди позбавив Vanco Prykerchenska ліцензії на розробку шельфу, а в травні Кабмін вийшов з угоди з Vanco.

У червні 2008 р. міжвідомча комісія зобов`язала уряд відновити ліцензію компанії Vanco Prykerchenska Ltd і виконувати свої зобов`язання відносно СРП. Проте Кабмін не погодився з цим рішенням. 17 липня 2008г. Vanco Prykerchenska почала арбітражний процес проти України в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма.