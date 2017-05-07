В Україну на Євробачення не пустили ще двох журналістів з РФ

В Україну сьогодні не пропустили ще двох російських журналістів, які їхали для освітлення Євробачення. Про це повідомив на сторінці в Facebook речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Причиною заборони на в'їзд стало відвідування ними окупованого Криму.

"Сьогодні зранку Державна прикордонна служба не пропустила через кордон та заборонила в'їзд в Україну на 3 роки ще двом журналісткам російського видання, які порушували законодавство України та відвідували тимчасово окупований півострів через тимчасово закриті пункти пропуску", - повідомив він.

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Держприкордонслужба наголошує, що наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону. "При прийнятті рішень Держприкордонслужба спільно з СБУ та Національною поліцією керуються виключно інтересами та законодавством України", - додав Слободян.

Раніше повідомлялося, що в Україну не пустили акредитованого на «Євробачення» фотокореспондента МІА "Росія сьогодні" Раміля Ситдикова.

Народний депутат України, позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що ніхто з тих російських журналістів, хто раніше незаконно відвідував Крим, не буде допущений на територію України.