Цього року вояків УПА планується позбавити тавра злочинців на законодавчому рівні - В’ятрович

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор УІНП Володимир В’ятрович.

Він зазначив, що останніми роками сприйняття вояків УПА як таких, що боролися за Україну, зросло в суспільстві із 27% до 41%. Більшість із тих, хто підтримує визнання УПА на державному рівні, - це люди освічені, сказав історик.

Читайте такожСкасувати вихідні, а не свято: В’ятрович пояснив "декомунізацію" 8 березня та 9 травня

У зв’язку з цим В’ятрович переконаний, що є потреба у поширенні інформації про УПА та про її боротьбу під час Другої світової війни та після її завершення.

Крім того, він додав, що найбільше УПА підтримують на західній Україні, тому що жителі цього регіону безпосередньо знають про діяльність цієї організації, а чим далі на схід та південь - тим більше людей перебувають у полоні радянського міфу про УПА як ворогів України.

В’ятрович зазначив, що просвітницька кампанія “УПА. Відповідь нескореного народу” складатиметься з двох частин: боротьба УПА проти нацизму та боротьба проти комунізму.

”Поява УПА - це відповідь на жорстоку окупаційну політику, а згодом і на комуністичний тоталітарний режим. На першому етапі ми поширюватимемо інформацію про боротьбу УПА з нацистськими окупантами. Це потрібно для спростування одного з ключових радянських міфів про колабораціонізм Української повстанської армії. Цей міф донині використовується російською пропагандою. Ми готуємо спеціальну виставку про УПА в контексті інших антинацистських рухів Європи: порівняння УПА з польським антинацистським рухом опору, з французьким рухом опору, югославським. Цю виставку ми презентуємо у Києві до 8 травня - річниці завершення Другої світової війни у Європі”, - сказав В’ятрович.

Наступний етап кампанії буде присвячено антикомуністичній боротьбі УПА.

“Ми говоритимемо про цей спротив також у контексті боротьби з комунізмом в інших країнах Східної Європи. Цю виставку ми презентуємо 14 жовтня, оскільки цей день символічно вважається створенням УПА”, - зазначив директор УІНП.

Крім того, цього року відбудеться велика міжнародна конференція у жовтні на тему УПА.

В’ятрович також підкреслив, що Інститут національної пом’яті у поточному році планує на законодавчому рівні позбавити вояків УПА тавра злочинців, яке на юридичному рівні досі існує.

“Справа в тому, що в Україні до сьогодні є чинним радянський закон про реабілітацію жертв політичних репресій, який був ухвалений у квітні 1991 року. Під дію цього закону не попадають ні повстанці 20-х років, ні - 40-50-х. Я сподіваюсь, що підготовлений нами законопроект буде в цьому році ухвалений”, - сказав він.