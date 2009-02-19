У Чернівцях спалили Mercedes депутата

На стоянці у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Головній у Чернівцях згорів автомобіль «Мерседес-Бенц», який належав депутату обласної ради від БЮТ Ігореві ЖИЖИЯНУ. Невідомий зловмисник, розбивши скло задніх лівих дверцят машини, вкинув до салону каністру з пальним і підпалив.

Як передає кореспондент УНІАН, про цей випадок сьогодні повідомили ряд чернівецьких ЗМІ.

«Я в цей час перебував на відпочинку у горах. Машина дуже обгоріла, шкода велика. А ще до цього підпалу невідомі впродовж останніх двох тижнів телефонували на домашній телефон моєї колишньої дружини, з якою проживає й наша малолітня дочка. Причому, абонент не говорив, а лише мовчав. Тепер розумію, що підпал машини і ці телефонні дзвінки становлять реальну загрозу для моїх рідних і мене», - заявив І.ЖИЖИЯН газеті «Молодий буковинець».

За словами потерпілого, названі ексцеси сталися після того, як він недавно «оприлюднив заяви виборців», у яких вони обвинувачували одного з депутатів Чернівецької обласної ради, теж члена фракції БЮТ, в «корупції та зловживанні депутатськими повноваженнями».

«Я офіційно звернувся до прокурора області та обласного управління СБУ з вимогою знайти винуватців та забезпечити охорону моєї колишньої дружини та дочки, бо вважаю, що ці протиправні дії стосовно мене пов’язані із здійсненням мною депутатських повноважень», - додав І.ЖИЖИЯН.

За фактом підпалу автомобіля депутата Чернівецьке міське управління Головного управління МНС в області постановило порушити кримінальну справу й направило відповідні документи прокурору Першотравневого району Чернівців, оцінивши завдану шкоду у 80 тисяч гривень.