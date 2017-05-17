Кравчук спростував чутки про поганий стан свого здоров'я

Перший президент України Леонід Кравчук спростував чутки про свій поганий стан здоров'я. Втім зауважив, що увага до його особи його тішить, повідомив він ТСН телефоном.

"Інформація про мій поганий стан значно перебільшена. Як належить, кожну весну у травні я проходжу загальний аналіз. Поїхали у Феофанію – мій лікар сказав, що треба подивитись серце. І мені порадили, що краще до Інституту серця, де і апаратура є і лікарі-віртуози. Вони подивились і знайшли в деяких судинах бляшки", – розповів Кравчук.

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За його словами, медичні маніпуляції, які проводили в Інституті серця, навіть не можна назвати операцією.

"Ніякої операції не було. Вони спеціальною апаратурою через артерію на руці заходять до серця, прибираючи бляшки ставлять там стенти. Поставили – і все, я ходжу. Не було наркозу, я сам дивився, бачив на екранах, як це все на судинах відбувається", - каже перший президент.

На роботу серця Кравчук не скаржиться, і вже невдовзі випишеться з лікарні. Під наглядом медиків він залишається, аби лікарі побачили, як організм відреагував на стенти. Виписується або сьогодні ввечері, або завтра вранці.

"83 роки працювало бездоганно, я не мав до нього претензій, ну а зараз треба провести, так би мовити, технічний огляд як автомобіля", - пояснив політик.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що екс-президент України (1991-1994) Леонід Кравчук переніс складну операцію на серці.

83-річний Леонід Кравчук в 1990-1991 роках був головою Верховної Ради (пізніше – Верховної Ради України), оголосив про незалежність держави. У 1991 році виграв перші демократичні вибори в країні після розпаду СРСР. З 1994-го по 2006 рік був депутатом Верховної Ради.