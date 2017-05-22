У Житомирі відбудеться перший всеукраїнський фестиваль військово-патріотичної пісні

У Житомирі в суботу, 27 травня, відбудеться перший всеукраїнський фестиваль військово-патріотичної пісні «Калинові Янголи Свободи». Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, творчий захід проходитиме 27 травня у Житомирському парку культури та відпочинку імені Гагаріна та розташованому там літньому театрі «Ракушка».

О 12.00 у парку біля арки розпочне діяти літературна сцена, а музична частина стартуватиме близько 16.00 год. у «Ракушці». Вхід вільний.

Учасниками фестивалю стануть бійці АТО, учасники Революції Гідності, місцеві автори, які презентуватимуть поезію та пісні, народженні на Майдані та у зоні проведення антитерористичної операції.

«Для бажаючих показати свій талант триває реєстрація до 23:59 год. 23 травня. Запрошуються автори, які написали свої твори під час Революції Гідності, на сході України під час АТО, волонтери, гурти, творчість яких нероздільно пов’язана з долею України! Посилання на реєстрацію тут. Тел. для довідок – 093 540 55 07», - повідомляють в ОДА.

Організатори Всеукраїнського фестивалю сучасної військово-патріотичної пісні «Калинові Янголи Свободи» – громадські об'єднання ГО «Атошник» та ГО «Цілком природно». Мета фестивалю – популяризація образу українського воїна та сучасної військово-патріотичної пісні.