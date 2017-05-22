Жорстоке побиття АТОшника у кафе Києва: суд виніс вироки трьом молодикам (відео)

27-річний Ігор Якименко отримав 7 років ув'язнення за завдання тяжких тілесних ушкоджень. На резонансному відео з камер спостереження, яке було розповсюджене у Мережі, видно, що Ігор завдає ударів гайковим ключем, і саме ці ушкодження було визнано експертизою та судом найтяжчими, передає ТСН.

Другий засуджений – 20-річний Дмитро Качан, який на відео завдає ударів діжкою, – отримав три роки умовного покарання. Оскільки Качан разом з Якименком чекали на вирок у СІЗО, Дмитра звільнили просто у залі суду.

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Третього учасника побиття – 18-річного Дмитра Двигая – засудили до 2 років умовно. Оскільки на момент конфлікту хлопець був неповнолітнім, він чекав на вирок під домашнім арештом.

Крім того, засуджені разом мають сплатити бійцю 57 тисяч гривень відшкодування матеріальних збитків та 300 тисяч – моральних.

Сам АТОшник та його матір рішення оскаржуватимуть, оскільки вирок Якименку та Двигаю у них заперечень не викликає, проте для Дмитра Качана вимагатимуть реального ув'язнення. Нині, кажуть, стан здоров'я постраждалого задовільний.

На суд підтримати бойового товариша прийшли бійці, ветерани АТО. А самі засуджені жодного каяття чи жалю не виказували. Після оголошення вироку Якименко та Качан сміялись та обійнялись. Свої вироки коментувати відмовились.

Нагадаємо, побиття АТОшника сталось у червні минулого року. У постраждалого були важкі забої голови та переламані кістки черепа - його доправили до лікарі на швидкій ледь живим. На суді кривдники добровольця визнали свою провину, але Якименко - лише частково. Він стверджував, що АТОшник сам завдав йому першого удару.