Литвин: ми не можемо орієнтуватися на традиційні джерела енергії

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН впевнений, що ВР на законодавчому рівні забезпечить сприятливі умови для інвестицій у розвиток альтернативних джерел енергії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.ЛИТВИНА з делегацією компанії «БіогазПром» (Швеція) на чолі з головою Наглядової ради компанії «БіогазПром», генеральним директором Шведської енергетичної асоціації Йоргеном АНДЕРССОНОМ.

Голова ВР наголосив, що до запровадження альтернативних джерел енергопостачання «спонукає економічна ситуація, проблеми із забезпеченням енергоносіями і перспективи нашого життя». «Ми не можемо орієнтуватися на традиційні джерела енергопостачання. Світ має робити ставку на відновлювальні джерела енергії, - сказав В.ЛИТВИН. - І ми також повинні думати, що ми залишимо у спадок нащадкам».

Він висловив зацікавленість української сторони у співпраці із Швецією у цій сфері, зазначивши, що нинішня зустріч «дозволить вийти на новий рівень взаємин». За словами В.ЛИТВИНА, Верховна Рада України має забезпечити таке співробітництво на законодавчому рівні, створивши сприятливі умови для здійснення інвестицій у економічному та правовому аспектах. Голова ВР також висловив переконання, що відповідні проекти співпраці «набудуть масового характеру».

У свою чергу Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні Стефан ГУЛЛГРЕН, який взяв участь у зустрічі, заявив про готовність його країни поділитися досвідом у сфері запровадження відновлювальних джерел енергії та правового супроводу відповідних проектів.

У цьому контексті С.ГУЛЛГРЕН нагадав, що Уряд Швеції нещодавно затвердив стратегію співпраці з Україною в енергетичній сфері на наступні п’ять років, яка містить два напрямки, у тому числі ефективне використання енергії і захист довкілля. Він також висловив готовність шведської сторони надати консультації щодо адаптування відповідного вітчизняного законодавства до європейських стандартів.

Голова Наглядової ради компанії «БіогазПром» зазначив, що Швеція є лідером у сфері енергозберігаючих технологій та виробництва відновлювальних джерел енергії, і заявив про готовність його країни поділитися відповідним досвідом та здійснити інвестиції в Україну.

Й.АНДЕРССОН заявив, що шведські компанії, які працюють у цій сфері, готові реалізувати в Україні так званий «Жовто-блакитний проект»: проекти з енергозбереження і будівництва підприємств з переробки побутового сміття та виробництва біогазу.

«БіогазПром», сказав Й.АНДЕРССОН, також готовий залучити кошти Європейського інвестиційного банку до реалізації в Україні енергетичних проектів, наголосивши на важливості створення прозорої правової основи для їх запровадження.

Член правління компанії «БіогазПром» Бо РОНАНДЕР у своєму виступі зазначив, що Швеція готова залучити у зазначені проекти на розвиток енергетичної сфери в Україні інвестиції у розмірі 20 млрд. євро. На його думку, враховуючи значну кількість первинної сировини в Україні, є можливість побудувати багато заводів із вироблення біогазу. Б.РОНАНДЕР також наголосив на важливості модернізації відповідної інфраструктури, зазначивши, що це питання можна було б вирішити за сприяння місцевої влади.

«Наша ціль – нижча ціна за енергію», - заявив Б.РОНАНДЕР, зазначивши, що за умови реалізації вказаних проектів ціна на енергоносії для замовника може бути знижена на 40%.

Підсумовуючи, голова ВР зазначив, що у парламентських комітетах розробляються законодавчі акти, спрямовані на підтримку енергозберігаючих проектів. За його словами, до їх остаточного прийняття необхідно провести консультації з мерами міст, аби ці проекти були реалістичними.

В.ЛИТВИН повідомив, що винесе обговорення цього питання на засідання консультативно-дорадчої ради при парламенті. «Я розумію, що інвестиції обов’язково прийдуть, коли ми будемо мати чітку програму і впевненість щодо її виконання. Від «Біосистем Україна» ми чекаємо чіткого бізнес-проекту», - сказав спікер.