"Потрапила в зону ризику": після зриву концерту в Одесі Лободу запросили до окупованого Донецька

Світлану Лободу після зриву концерту в одеському клубі "Ібіца" запросили виступити в окупованому Донецьку.

Відповідне відеозвернення опублікував в YouTube прихильник бойовиків "ДНР" Костянтин Долгов.

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"Привіт, Свєта! Бачив, як українські патріоти намагалися сьогодні зірвати твій концерт в Одесі. Ну от не хотіли вони, щоб одесити побачили так би мовити на власні твої очі. Прийшли з усякими плакатами, ображали тебе всіляко, в зраді звинувачували і навіть ватою тебе назвали . Так-так, тебе - ватою!", - іронізує Долгов.

Потім він продовжив: "Подобається тобі таке Свєта? Думаю, що ні. Але ти вже потрапила в зону ризику. Це треба визнати! А тому, знаєш, Свєта, боятися більше не має сенсу ... Приїжджай до нас в Донецьк, ми зберемо на площі 100 тис. людей і разом заспіваємо наші улюблені пісні".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше продюсер співачки заявила, що концерт Лободи, який повинен був відбутися в Одесі в неділю, 28 травня, був скасований з міркувань безпеки глядачів і виконавиців: пікетники почали закидати глядачів палаючими петардами і димовими шашками. Після в поліцію надійшли повідомлення про мінування будівлі, де повинен був відбутися концерт.