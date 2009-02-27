Росія й Україна підписали контракт на постачання ядерного палива

Керівники російської корпорації «ТВЕЛ» Юрій ОЛЕНІН і української НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ підписали в Москві контрактні документи на постачання ядерного палива на атомні станції України в 2009 році.

Про це повідомляється на сайті ВАТ «ТВЕЛ».

Передбачається, що частина палива виготовлятиметься з використанням українського урану.

Найближчим часом ВАТ «ТВЕЛ» і ДП НАЕК «Енергоатом» мають намір підписати довгостроковий договір на постачання ядерного палива для українських АЕС після 2010 року, наголошується в повідомленні.

Сторони також обговорили деякі питання будівництва на українській території спільного підприємства з виробництва паливних збірок за російською технологією, умови створення якого тісно взаємозв`язані з параметрами довгострокового договору.

Підписання контрактних документів є щорічною процедурою в 12-річній історії співпраці між компаніями.