Погода на завтра: весною ще не пахне

4 березня на території України за прогнозами синоптиків буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вранці та вдень у Закарпатті пройде невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 2-7°, на сході, в Карпатах та Прикарпатті 9-11° морозу, на Південному узбережжі Криму близько 0°; вдень 1-6° тепла, на півдні Одещини до 9° тепла; на Закарпатті вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.

На Київщині утримається мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

По Києву температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.