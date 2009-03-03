Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні скоротилося на третину

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні 2009 року скоротилося порівняно із січнем 2008 року на 337,5 млн. дол. і становило 637,8 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економіки України.

Негативне сальдо в торгівлі виникло внаслідок декларування природного газу на 1,3 млрд. дол., пояснили в міністерстві.

За даними Державної митної служби, у січні 2009 року зовнішньоторговельний оборот товарами в Україні, порівняно із січнем 2008 року, скоротився на 34,5% і становив 5,5 млрд. дол., зокрема експорт скоротився на 33,4% - до 2,4 млрд. дол., а імпорт – на 33,7% - до 3,1 млрд. дол.

За даними Мінекономіки, експорт товарів скоротився за всією товарною номенклатурою, за винятком продукції АПК і харчової промисловості. Постачання цієї продукції на зовнішній ринок збільшилося в 1,3 раза.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні 2008 року становило 13 млрд. 484,5 млн. дол. проти 7 млрд. 263,6 млн. дол. 2007 року.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 18 млрд. 531,9 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 5 млрд. 047,4 млн. дол. проти відповідно 11 млрд. 321,9 млн. дол. негативного сальдо і 4 млрд. 058,3 млн. дол. позитивного 2007 року.

Імпорт товарів і послуг в Україну 2008 року збільшився до 92 млрд. 181,2 млн. дол. (за 2007 рік - 65 млрд. 794,6 млн. дол.), причому імпорт товарів становив 85 млрд. 534,4 млн. дол. (за 2007 р. - 60 млрд. 618 млн. дол.), імпорт послуг - 6 млрд. 646,8 млн. дол. (за 2007 рік – 4 млрд. 980,6 млн. дол.).

Експорт товарів і послуг становив 78 млрд. 696,7 млн. дол. (за 2007 рік - 58 млрд. 335 млн. дол.). При цьому експорт товарів становив 67 млн. 002,5 млн. дол. (49 млрд. 296,1 млн. дол.), експорт послуг - 11 млрд. 694,2 млн. дол. (9 млрд. 038,9 млн. дол.).