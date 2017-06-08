Зірка "Міста гріхів" Джессіка Альба знялася для українського фотографа
17:19, 08 червня 2017Суспільство
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Український фотограф Саша Самсонова продовжує співпрацювати зі світовими знаменитостями. На цей раз героїнею її зйомок стала американська акторка Джессіка Альба.
Зірка Голлівуду знялася в стильній фотосесії українського фотографа / Саша Самсонова
Український фотограф Саша Самсонова зняла фотосесію для американської актриси, відомої з фільмів "Місто гріхів" і "Фантастична четвірка" Джессіки Альби.
Саша Самсонова починала свою кар'єру з українських видань, але зараз живе і працює в США.
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За роки роботи в Америці Самсонова встигла зняти бекстейдж для кліпу Джон Ледженд All of me, обкладинку альбому групи Fifth Harmony, фешн-знімки для журналу Interview, Esquire, Harper's Bazaar і багато іншого.
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