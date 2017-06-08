Зірка "Міста гріхів" Джессіка Альба знялася для українського фотографа

17:19, 08 червня 2017
Суспільство
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Український фотограф Саша Самсонова продовжує співпрацювати зі світовими знаменитостями. На цей раз героїнею її зйомок стала американська акторка Джессіка Альба.

Даша Самсонова

Український фотограф Саша Самсонова зняла фотосесію для американської актриси, відомої з фільмів "Місто гріхів" і "Фантастична четвірка" Джессіки Альби.

Саша Самсонова починала свою кар'єру з українських видань, але зараз живе і працює в США.

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За роки роботи в Америці Самсонова встигла зняти бекстейдж для кліпу Джон Ледженд All of me, обкладинку альбому групи Fifth Harmony, фешн-знімки для журналу Interview, Esquire, Harper's Bazaar і багато іншого.

Honest beauty @jessicaalba @maneaddicts

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Теги: #Джессіка Альба#Саша Самсонова#фотосесія