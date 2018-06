Зірка "Міста гріхів" Джессіка Альба знялася для українського фотографа

Український фотограф Саша Самсонова зняла фотосесію для американської актриси, відомої з фільмів "Місто гріхів" і "Фантастична четвірка" Джессіки Альби.

Саша Самсонова починала свою кар'єру з українських видань, але зараз живе і працює в США.

За роки роботи в Америці Самсонова встигла зняти бекстейдж для кліпу Джон Ледженд All of me, обкладинку альбому групи Fifth Harmony, фешн-знімки для журналу Interview, Esquire, Harper's Bazaar і багато іншого.